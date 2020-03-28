Coronavirüs nedeniyle eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, önceki akşam evine lahmacun sipariş etti.

Ermeni asıllı ABD'li yıldız, yaklaşık 164 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabında ise Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetini "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" diyerek paylaştı.

Daha önce de sözde Ermeni soykırımını destekleyerek Türkler'i kızdıran Kardashian, tepki çekti. Başta Demet Akalın olmak üzere binlerce Türk, yıldızı mesaj yağmuruna tuttu. Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" diye yazarken Ebru Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" yazdı.

TARİHİ LEZZET

Lahmacunun tarihi, 5 bin yıl öncesine Babiller dönemine dayanıyor. İsmi Arapça 'etli hamur' anlamına gelen lahmacun, son dönemde tüm dünyada "Turkish pizza" yani Türk pizzası adıyla menülerde yer alıyor.





Akalın, takipçilerini "Kim'e haddini bildirelim" diye örgütledi.