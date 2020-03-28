Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?
A: Zırt pırt
B: Zırt fırt
C: Zırt tırt
D: Zırt zırt
Doğru cevap: C: Zırt tırt
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