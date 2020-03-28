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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    'den virüse yumruk

    Karantina günlerini eşek ve midillisiyle geçiren , virüse karşı bağış kampanyası başlattı. Terminatör'ün 1 milyon dolar bağışla start verdiği kampanyada kısa sürede yaklaşık 3 milyon dolar toplandı.

    Virüse yumruk
    Karantina günlerini eşek ve midillisiyle geçiren Arnold Schwarzenegger, virüse karşı bağış kampanyası başlattı. Terminatör'ün 1 milyon dolar bağışla start verdiği kampanyada kısa sürede yaklaşık 3 milyon dolar toplandı.

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