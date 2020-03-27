2018 Miss Turkey ikinci güzeli Tara De Vries, evinden çıkmıyor. 21 yaşındaki güzel, vaktinin büyük bölümünü geçirdiği sevimli kedileriyle böyle poz verdi.
2018 Miss Turkey ikinci güzeli Tara De Vries, evinden çıkmıyor. 21 yaşındaki güzel, vaktinin büyük bölümünü geçirdiği sevimli kedileriyle böyle poz verdi.
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