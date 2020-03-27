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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'den 'Miss' gibi paylaşım

    2018 ikinci güzeli , evinden çıkmıyor. 21 yaşındaki güzel, vaktinin büyük bölümünü geçirdiği sevimli kedileriyle böyle poz verdi.

    Miss gibi paylaşım

    2018 Miss Turkey ikinci güzeli Tara De Vries, evinden çıkmıyor. 21 yaşındaki güzel, vaktinin büyük bölümünü geçirdiği sevimli kedileriyle böyle poz verdi.

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