Önceki akşam evinden canlı yayın yapan Demet Akalın, iki saatlik konseriyle herkese moral oldu. Popçunun, Instagram'daki canlı yayınını 359 bin 877 kişi izledi. Önceki akşam evinden canlı yayın yapan Demet Akalın, iki saatlik konseriyle herkese moral oldu. Popçunun, Instagram'daki canlı yayınını 359 bin 877 kişi izledi.
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