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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'dan moral konseri

    Önceki akşam evinden canlı yayın yapan , iki saatlik konseriyle herkese moral oldu. Popçunun, Instagram'daki canlı yayınını 359 bin 877 kişi izledi.

    Bir Demet moral oldu
    Önceki akşam evinden canlı yayın yapan Demet Akalın, iki saatlik konseriyle herkese moral oldu. Popçunun, Instagram'daki canlı yayınını 359 bin 877 kişi izledi.

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