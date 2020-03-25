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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    sevgilisiyle kendisini ve Pique çiftine benzetti! Boy farkı dikkat çekti...

    , sevgilisiyle kendisini ve Pique çiftine benzetti… Seksi şarkıcıdan 10 santim uzun Ece ile arasındaki fark, 30 santim. Shakira ise futbolcu aşkından 37 santim kısa!

    Shakira’ya fark attı!

    Güzel oyuncu Eda Ece, önceki gün yaptığı paylaşımla basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer'in yaş gününü kutladı. Ece, 27 yaşına basan sevgilisiyle bu karesine "Happy birthday Piquee! Love, Shakira. Nice mutlu senelere Burim, tüm dileklerin gerçek olsun" diye yazdı.

    Kendisine benzetmesi yapan Ece, sevgilisini ise şarkıcının Barcelona'da forma giyen aşkı Gerard Pique'ye benzetti. Bu benzetmenin nedeni ise çiftler arasındaki boy farkı… 1 metre 67 santim boyundaki , basketbolcu sevgilisinden 30 santim kısa. Shakira ile Pique arasındaki boy farkı ise 37 santim…



    BOY FARKI 30 SANTİM
    Eda Ece'nin boyu 1.67 santim. Güzel oyuncu, 1.97 boyundaki basketbolcu sevgilisinden tam 30 santim daha kısa…


    BOY FARKI 37 SANTİM
    Eda Ece'nin boyu 1.67 santim. Güzel oyuncu, 1.97 boyundaki basketbolcu sevgilisinden tam 30 santim daha kısa…

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    Haberler Magazin Eda Ece sevgilisiyle kendisini Shakira ve Pique çiftine benzetti! Boy farkı dikkat çekti...
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