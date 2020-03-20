Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Uzun süredir tedavi gören ünlü sanatçı Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği açıklandı. Üzücü haberin ardından Muhterem Nur'un hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Müslüm Gürses ile yaşadığı dillere destan aşk ile hatırlanan Muhterem Nur, aralarındaki yaş farkına rağmen onu çok sevdiğini hep dile getirmişti. Muhterem Nur Müslüm Gürses yaş farkı kaç? İşte, Muhterem Nur'un hayatı!

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.