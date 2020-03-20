Bir süredir sosyal medyaya ara veren Fahriye Evcen, önceki gün evinin bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, kendisini takip eden milyonlara "Evde kalın" diye seslendi.
Bir süredir sosyal medyaya ara veren Fahriye Evcen, önceki gün evinin bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, kendisini takip eden milyonlara "Evde kalın" diye seslendi.
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