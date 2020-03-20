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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Kuruluş Osman'ın yıldızı 'in eşi 'den 'evde kalın' çağrısı

    Bir süredir sosyal medyaya ara veren , önceki gün evinin bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, kendisini takip eden milyonlara "Evde kalın" diye seslendi.

    Fahriye göründü

    Bir süredir sosyal medyaya ara veren Fahriye Evcen, önceki gün evinin bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, kendisini takip eden milyonlara "Evde kalın" diye seslendi.

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