Egzersiz korur

Ünlü rapçi Ben Fero, Coronavirüs'e karşı evde kalıyor ve sağlıklı besleniyor. Direncini kaybetmemek için de spor yapan Fero, bu karesini 1.7 milyon takipçisiyle paylaştı: "Egzersiz hastalığa karşı korur."
Ünlü rapçi Ben Fero, Coronavirüs'e karşı evde kalıyor ve sağlıklı besleniyor. Direncini kaybetmemek için de spor yapan Fero, bu karesini 1.7 milyon takipçisiyle paylaştı: "Egzersiz hastalığa karşı korur."
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