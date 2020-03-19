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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    'in eşi 'den coronavirüse tütsülü önlem

    Fenerbahçeli 'in eşi , Bakanlık'ın çağrısına uyarak evden dışarı adım atmıyor. Bu davranışıyla takipçilerine de örnek olan Zeynep Hanım, Coronavirüs'e karşı da eski günlerdeki gibi evinde adaçayı tütsüsü yaktı.

    Adaçayı yaktı

    Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Bakanlık'ın çağrısına uyarak evden dışarı adım atmıyor. Bu davranışıyla takipçilerine de örnek olan Zeynep Hanım, Coronavirüs'e karşı da eski günlerdeki gibi evinde adaçayı tütsüsü yaktı.

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