Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Bakanlık'ın çağrısına uyarak evden dışarı adım atmıyor. Bu davranışıyla takipçilerine de örnek olan Zeynep Hanım, Coronavirüs'e karşı da eski günlerdeki gibi evinde adaçayı tütsüsü yaktı.
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Bakanlık'ın çağrısına uyarak evden dışarı adım atmıyor. Bu davranışıyla takipçilerine de örnek olan Zeynep Hanım, Coronavirüs'e karşı da eski günlerdeki gibi evinde adaçayı tütsüsü yaktı.
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