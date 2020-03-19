ATV'nin sevilen sunucusu Müge Anlı'nın, 'Gücümüz Yeter' programına başvuran Karslı Ayten Kaplan, Kuyucuk Gölü kuruduğu için kazcılık yapamadığını söyledi. Müge Anlı da gölü eski haline kavuşturacaklarının sözünü verdi.
ATV'ninsevilen sunucusu Müge Anlı'nın, 'Gücümüz Yeter' programına başvuran Karslı AytenKaplan, Kuyucuk Gölü kuruduğu için kazcılık yapamadığını söyledi. Müge Anlı da gölü eski haline kavuşturacaklarının sözünü verdi.
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