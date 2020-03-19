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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    , Karslı 'ın cılık hayalini gerçekleştirecek

    ATV'nin sevilen sunucusu 'nın, 'Gücümüz Yeter' programına başvuran Karslı , Kuyucuk Gölü kuruduğu için cılık yapamadığını söyledi. Müge Anlı da gölü eski haline kavuşturacaklarının sözünü verdi.

    Yine kazanacak
    ATV'nin sevilen sunucusu Müge Anlı'nın, 'Gücümüz Yeter' programına başvuran Karslı Ayten Kaplan, Kuyucuk Gölü kuruduğu için cılık yapamadığını söyledi. Müge Anlı da gölü eski haline kavuşturacaklarının sözünü verdi.

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