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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Dersimiz İspanyolca

    da evden çıkmayan isimlerden... Çok iyi derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncu, evde kaldığı süre boyunca İspanyolca öğrenmek için kitaplar okumaya başladı.

    Dersimiz İspanyolca

    Can Yaman da evden çıkmayan isimlerden... Çok iyi derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncu, evde kaldığı süre boyunca İspanyolca öğrenmek için kitaplar okumaya başladı.

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