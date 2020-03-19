Dersimiz İspanyolca

Can Yaman da evden çıkmayan isimlerden... Çok iyi derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncu, evde kaldığı süre boyunca İspanyolca öğrenmek için kitaplar okumaya başladı.
Can Yaman da evden çıkmayan isimlerden... Çok iyi derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncu, evde kaldığı süre boyunca İspanyolca öğrenmek için kitaplar okumaya başladı.
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