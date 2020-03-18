Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Popçu 'den minik oğlu 'le sevimli poz

    Başarılı popçu , önceki gün minik oğlu 'le olan karesini şu sözlerle paylaştı: "Bu zor günleri sabırla, anlayışla, sevgiyle, panik olmadan aşacağız diye umuyorum."

    Sevgiyle aşacağız
    Başarılı popçu Özgün, önceki gün minik oğlu 'le olan karesini şu sözlerle paylaştı: "Bu zor günleri sabırla, anlayışla, sevgiyle, panik olmadan aşacağız diye umuyorum."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Popçu Özgün'den minik oğlu Edis'le sevimli poz
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri