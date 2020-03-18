Başarılı popçu Özgün, önceki gün minik oğlu Edis'le olan karesini şu sözlerle paylaştı: 'Bu zor günleri sabırla, anlayışla, sevgiyle, panik olmadan aşacağız diye umuyorum.' Başarılı popçu Özgün, önceki gün minik oğlu Edis'le olan karesini şu sözlerle paylaştı: 'Bu zor günleri sabırla, anlayışla, sevgiyle, panik olmadan aşacağız diye umuyorum.'
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