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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    'dan haklı isyan: Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken...

    , önceki gün Sivas'ta indirime giden bir mağazadaki izdiham görüntülerini izledi. Güzel oyuncu, "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması inanılır gibi değil!" diye isyan etti.

    Pınar’dan haklı isyan

    Pınar Altuğ, önceki gün Sivas'ta indirime giden bir mağazadaki izdiham görüntülerini izledi. Güzel oyuncu, "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması inanılır gibi değil!" diye isyan etti.

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    Haberler Magazin Pınar Altuğ'dan haklı isyan: Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken...
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