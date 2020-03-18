Pınar Altuğ, önceki gün Sivas'ta indirime giden bir mağazadaki izdiham görüntülerini izledi. Güzel oyuncu, "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması inanılır gibi değil!" diye isyan etti.
Pınar Altuğ, önceki gün Sivas'ta indirime giden bir mağazadaki izdiham görüntülerini izledi. Güzel oyuncu, "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması inanılır gibi değil!" diye isyan etti.
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