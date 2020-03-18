Coronavirüs salgınından beri mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayan Doğa Rutkay, evinde bir dizi önlemler aldı. İki yaşındaki ikiz bebeklerinin tüm oyuncaklarını sirkeli suyla yıkayan 41 yaşındaki oyuncu, "Bu işlemi eskiden 3 ayda bir yapıyordum ama şimdilerde daha sık uygulamaya başladım" dedi. Evinin her yerinde yaktığı adaçayını dolaştıran Doğa Rutkay, bunun dışında da bol bol C vitamini tüketiyor. Rutkay, bir yandan da dolap içlerine kadar her yeri sirkeyle dezenfekte ediyor.