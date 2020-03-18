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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    'dan coronavirüse karşı doğal önlem! Bebeklerinin tüm oyuncaklarını yle temizledi

    Coronavirüs salgınından beri mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayan , evinde bir dizi önlemler aldı. Doğa Rutkay, Coronavirüs’e karşı bebeklerinin tüm oyuncaklarını yle temizledi. Bol portakal yiyen oyuncu, evde adaçayı yaktı.

    Doğal önlem

    Coronavirüs salgınından beri mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayan Doğa Rutkay, evinde bir dizi önlemler aldı. İki yaşındaki ikiz bebeklerinin tüm oyuncaklarını li suyla yıkayan 41 yaşındaki oyuncu, "Bu işlemi eskiden 3 ayda bir yapıyordum ama şimdilerde daha sık uygulamaya başladım" dedi. Evinin her yerinde yaktığı adaçayını dolaştıran , bunun dışında da bol bol C vitamini tüketiyor. Rutkay, bir yandan da dolap içlerine kadar her yeri sirkeyle dezenfekte ediyor.

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