Maskesiz asla

Şarkıcı Nilay Dorsa, Coronavirüs karşısında kişisel önlemlerini asla ihmal etmiyor. Hastalık hastası olduğunu söyleyen Dorsa, dışarıya maskesiz adım atmıyor. Şarkıcı Nilay Dorsa, Coronavirüs karşısında kişisel önlemlerini asla ihmal etmiyor. Hastalık hastası olduğunu söyleyen Dorsa, dışarıya maskesiz adım atmıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.