Göl kenarı sohbeti

Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, dün İngiltere'nin Cambridge şehrinden bu pozu verdi. Dostlarıyla göl kenarında temiz hava alan güzel oyuncu, güneşin tadını çıkarttı. Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, dün İngiltere'nin Cambridge şehrinden bu pozu verdi. Dostlarıyla göl kenarında temiz hava alan güzel oyuncu, güneşin tadını çıkarttı.
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