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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Göl kenarı sohbeti

     Üniversitesi'nde tam burslu okuyan , dün İngiltere'nin Cambridge şehrinden bu pozu verdi. Dostlarıyla göl kenarında temiz hava alan güzel oyuncu, güneşin tadını çıkarttı.

    Göl kenarı sohbeti
    Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okuyan Ece Hakim, dün İngiltere'nin Cambridge şehrinden bu pozu verdi. Dostlarıyla göl kenarında temiz hava alan güzel oyuncu, güneşin tadını çıkarttı.

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