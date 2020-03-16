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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    'in oğlu Teo umursamaz ünlülere ders verdi!

    'de prenses hayatı yaşayan ile işadamı eşi , geçtiğimiz günlerde başkent 'dan 'a geldi. çift, 'ye gelince kendilerini karantinaya aldıklarını bildirdi.

    Aferin çocuk

    İngiltere'de prenses hayatı yaşayan Yasemin Masis ile işadamı eşi Dikran Bey, geçtiğimiz günlerde başkent 'dan 'a geldi. Sosyetik çift, Türkiye'ye gelince kendilerini karantinaya aldıklarını bildirdi.

    "ELLERİMİZİ YIKAMALIYIZ"
    Güzel anne , dün de İstanbul'a indiklerinde araçlarında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabına yükledi. Söz konusu görüntüde çiftin 3,5 yaşındaki oğulları Teo, virüse karşı umursamaz tavır takınan ünlülere adeta hijyen ders verdi: "Yurt dışından gelen herkes maskesini taklamalı. Her yeri ellememeliyiz. Ellerimizi yıkamalıyız."

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