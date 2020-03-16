İngiltere'de prenses hayatı yaşayan Yasemin Masis ile işadamı eşi Dikran Bey, geçtiğimiz günlerde başkent Londra'dan İstanbul'a geldi. Sosyetik çift, Türkiye'ye gelince kendilerini karantinaya aldıklarını bildirdi.

"ELLERİMİZİ YIKAMALIYIZ"

Güzel anne Yasemin Masis, dün de İstanbul'a indiklerinde araçlarında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabına yükledi. Söz konusu görüntüde çiftin 3,5 yaşındaki oğulları Teo, virüse karşı umursamaz tavır takınan ünlülere adeta hijyen ders verdi: "Yurt dışından gelen herkes maskesini taklamalı. Her yeri ellememeliyiz. Ellerimizi yıkamalıyız."