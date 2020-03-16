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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    yakın dostları ile ’ı da kamp hayatına alıştırdı

    , eşi ’den sonra yakın dostları ile ’ı da kamp hayatına alıştırdı... Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Kadir Doğulu, dostlarını da peşinden sürükledi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Murat Dalkılıç ve Buray ile kampa gitti.

    Hep beraber kampa!

    Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Kadir Doğulu, dostlarını da peşinden sürükledi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Murat Dalkılıç ve Buray ile kampa gitti.

    Ormanda mangal yakan sıkı dostlar, geceyi de kurdukları çadırlarda geçirdi. Kampta araçlarıyla çamura da saplanan üçlü, yaşadıkları zorlu anlarda gülme krizine girdi...

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