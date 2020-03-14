Uzmanlığı hayvan aşkı

Güzel oyuncu Müjde Uzman, önceki gün hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzman, sevimli bir köpekle verdiği bu kareyi Instagram'da paylaşıp takipçilerinin kalplerini ısıttı.
Güzel oyuncu Müjde Uzman, önceki gün hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzman, sevimli bir köpekle verdiği bu kareyi Instagram'da paylaşıp takipçilerinin kalplerini ısıttı.
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