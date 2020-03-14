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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Uzmanlığı hayvan aşkı

    Güzel oyuncu , önceki gün hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzman, sevimli bir köpekle verdiği bu kareyi Instagram'da paylaşıp takipçilerinin kalplerini ısıttı.

    Uzmanlığı hayvan aşkı

    Güzel oyuncu Müjde Uzman, önceki gün hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzman, sevimli bir köpekle verdiği bu kareyi Instagram'da paylaşıp takipçilerinin kalplerini ısıttı.

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