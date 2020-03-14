Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan ilginç dava... 71 yaşındaki Pekkan, 24 yıl önce bir çocuğunun babası Hint asıllı İngiliz işadamı Inderjit Gulu Singh Lalvani'yle İngiltere'de boşandı. Ancak çift, Türkiye'de halen evli görünüyor...

Semiramis Pekkan da boşanmanın Türkiye'de de tanınması için tenfiz davası açtı. Bu arada Pekkan'ın Hint asıllı İngiliz işadamı eşinin 500 milyon dolar serveti bulunuyor. Gulu Lalvani'nin Prenses Diana ile kaçamak yaptığı da yıllar önce iddia edilmişti...



Pekkan ile Lalvani'nin Zoran adında oğulları bulunuyor.