Gülen bayan

Son olarak 'Baba Parası' filmindeki başarısı ile adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sempatik oyuncu, her zamanki gibi objektifere gülümsedi. Son olarak 'Baba Parası' filmindeki başarısı ile adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sempatik oyuncu, her zamanki gibi objektifere gülümsedi.
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