Kuki’yi gezdirdiler

Ezgi Mola'dan mutlu aile tablosu... Sempatik ve güzel oyuncu, önceki gün işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ve köpekleri Kuki ile gezintiye çıktı. Mola, hep birlikte çektikleri selfie'yi ise takipçileriyle paylaştı.
Ezgi Mola'dan mutlu aile tablosu... Sempatik ve güzel oyuncu, önceki gün işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ve köpekleri Kuki ile gezintiye çıktı. Mola, hep birlikte çektikleri selfie'yi ise takipçileriyle paylaştı.
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