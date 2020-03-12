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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    ’yi gezdirdiler

    'dan mutlu aile tablosu... Sempatik ve güzel oyuncu, önceki gün işletmeci sevgilisi ve köpekleri ile gezintiye çıktı. Mola, hep birlikte çektikleri selfie'yi ise takipçileriyle paylaştı.

    Kuki’yi gezdirdiler
    'dan mutlu aile tablosu... Sempatik ve güzel oyuncu, önceki gün işletmeci sevgilisi ve köpekleri ile gezintiye çıktı. Mola, hep birlikte çektikleri selfie'yi ise takipçileriyle paylaştı.

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