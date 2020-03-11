Usta isim alışverişte

Meral Çetinkaya, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'de alışveriş yapan usta oyuncu, daha sonra bir kafede kahve içerek yorgunluk attı.
Meral Çetinkaya, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'de alışveriş yapan usta oyuncu, daha sonra bir kafede kahve içerek yorgunluk attı.
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