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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Hapsi sürüyor!

    Aşkı aşkı 'i görmek için gittiği İran'da salgın yüzünden hapis kalan , kendisini oyunlara verdi. Genç oyuncu, evde sürekli puzzle yapıyor.

    Hapsi sürüyor!

    Aşkı aşkı Roham Kabir'i görmek için gittiği İran'da salgın yüzünden hapis kalan İlayda Akdoğan, kendisini oyunlara verdi. Genç oyuncu, evde sürekli puzzle yapıyor.

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