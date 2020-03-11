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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    ’ın ilk misafirleri

    ile , önceki gün ikinci erkek bebeğini 'ı kucağına alan 'i ziyaret etti. Hastane çıkışı görüntülenen ikili, "Çok duygusal anlar yaşadık" diye konuştu.

    Han’ın ilk misafirleri
    Şükran Ovalı ile Caner Erkin, önceki gün ikinci erkek bebeğini Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel'i ziyaret etti. Hastane çıkışı görüntülenen ikili, "Çok duygusal anlar yaşadık" diye konuştu.

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