Han’ın ilk misafirleri

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, önceki gün ikinci erkek bebeğini Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel'i ziyaret etti. Hastane çıkışı görüntülenen ikili, 'Çok duygusal anlar yaşadık' diye konuştu. Şükran Ovalı ile Caner Erkin, önceki gün ikinci erkek bebeğini Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel'i ziyaret etti. Hastane çıkışı görüntülenen ikili, 'Çok duygusal anlar yaşadık' diye konuştu.
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