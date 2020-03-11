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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Dilli bebekler

    Alman asıllı oyuncu , önceki gün çocuklarının 4 aydır İngilizce eğitimi aldığını söyledi ve ekledi: "Evde çocuklara Türkçe olarak bir şey soruyorum, onlar Almanca cevap veriyor. İngilizce eğitimden sonra İngilizce de konuşmaya başladık."

    Dilli bebekler
    Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki gün çocuklarının 4 aydır İngilizce eğitimi aldığını söyledi ve ekledi: "Evde çocuklara Türkçe olarak bir şey soruyorum, onlar Almanca cevap veriyor. İngilizce eğitimden sonra İngilizce de konuşmaya başladık."

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