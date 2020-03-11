Dilli bebekler

asıllı oyuncuönceki gün çocuklarının 4 aydır İngilizce eğitimi aldığını söyledi ve ekledi: "Evde çocuklara Türkçe olarak bir şey soruyorum, onlar Almanca cevap veriyor. İngilizce eğitimden sonra İngilizce de konuşmaya başladık."