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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    'in ''nde yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı

    ’in 8 Mart’taki “Bugün, bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür” paylaşımı büyük tepki çekti. Kadınlar, ünlü oyuncuya sitem etti: Senin eşin ne yapıyor!

    Laf etti bal kabağı

    Yurt içi ve yurt dışında büyük bir kadın hayran kitlesine sahip olan Özcan Deniz'in '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı... Ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede eline yapışık telefondan 8 Mart mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."

    İKİYE BÖLÜNDÜLER
    Ancak bu sözler, bazı kadınları çileden çıkardı. Binlerce kadın, sosyal medyadan ünlü oyuncuyu topa tuttu. Bazı vatandaşlar ise 'in haklı bir paylaşım yaptığını savundu...

    47 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla kendisine büyük bir hayranlık duyan kadın takipçilerini bile kızdırdı.

    Oyuncu , Deniz'e çok sert tepki gösterdi: "Hayır efendim! Bugün senin hangi kadının günü olup hangisinin olmadığına karar vermediğin gün."

    TWİTTER'DAN GELEN TEPKİLER:
    LAF etti bal kabağı...
    PEKI sizin eşiniz ne iş yapıyor!
    YANLIŞ yaptın Özcan Bey, bu sefer olmadı.
    BOŞ boş açıklamalar yapma işine bak!
    SANANE milletin makyajından rahatlığından kardeşim.
    DOĞRU söylemiş. Katılıyorum Özcan Deniz'e.
    BENCE adam çok haklı.

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