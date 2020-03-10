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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    Güzel oyuncular ve 'den alkışlık hareket

    Güzel oyunculardan alkışlık hareket... Futbolcu 'in eşi , imzalı formasını ikinci el eşya satan bir yardım kuruluşuna yolladı.

    İyilik kazandı!

    Güzel oyunculardan alkışlık hareket... Futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, imzalı Beşiktaş formasını ikinci el eşya satan bir yardım kuruluşuna yolladı. Formanın geliriyle, üç kız öğrencinin eğitim masrafları karşılandı. Aynı yardım kuruluşu, Demet Özdemir'in çantasından elde edilen geliri de iki gence burs olarak yolladı.

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