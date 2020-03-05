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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    Usta oyuncu kızı ile alışverişte görüldü

    Usta oyuncu , geçtiğimiz gün kızı ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan anne-kız objektiflere poz verdi.

    Avm’de oyalandı

    Usta oyuncu Oya Başar, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Kırca ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan anne-kız objektiflere poz verdi.

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