Usta oyuncu Oya Başar, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Kırca ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan anne-kız objektiflere poz verdi.
Usta oyuncu Oya Başar, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Kırca ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan anne-kız objektiflere poz verdi.
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