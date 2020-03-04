Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın atv ekranında yayınlanan 13'üncü bölümü de heyecan dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şah karakterine hayat veren Serdar Gökhan Kuruluş Osman'a konuk oldu. İşte geceye damga vuran Osman Bey'in rüya sahnesi...

SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu.

KURULUŞ OSMAN 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır.

Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.