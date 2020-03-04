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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    Ayaklı servet! ’nın kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı

    futbol takımının Portekizli yıldızı , geçtiğimiz gün eşi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Portekizli Ricardo Quaresma’nın önceki günkü kıyafetleri ile saatinin fiyatı; 1 milyon lirayı aştı!

    Ayaklı servet

    Kasımpaşa futbol takımının Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, geçtiğimiz gün eşi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Takımının zor günler geçirmesi nedeniyle morali bozuk olan , lüks tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Sıra dışı kombinleriyle sık sık gündeme gelen futbolcunun tarzının toplam değeri ise şöyle: Nike Air Force ayakkabı 680 TL, Louis Vuitton çanta 7 bin 950 dolar, (49 bin lira), Rolex saat 178 bin dolar (1 milyon 90 bin lira), Dsquared2 sweatshirt 3 bin 39 TL, Dsquared2 pantolon 3 bin 819 TL...

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