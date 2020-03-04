Kasımpaşa futbol takımının Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, geçtiğimiz gün eşi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Takımının zor günler geçirmesi nedeniyle morali bozuk olan futbolcu, lüks tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sıra dışı kombinleriyle sık sık gündeme gelen futbolcunun tarzının toplam değeri ise şöyle: Nike Air Force ayakkabı 680 TL, Louis Vuitton çanta 7 bin 950 dolar, (49 bin lira), Rolex saat 178 bin dolar (1 milyon 90 bin lira), Dsquared2 sweatshirt 3 bin 39 TL, Dsquared2 pantolon 3 bin 819 TL...