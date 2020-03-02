Ebru Gündeş'ten örnek hareket... Başarılı sanatçı, bir süre önce giymediği elbiselerini 'ebrugundessatiyor' internet sitesinden satışa çıkarmaya başladı. Gündeş, son bir haftada satılan üç ayrı kıyafetten elde ettiği kazancı da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



Ebru Gündeş, kampanyasına destek veren isimleri de sosyal medya hesabında paylaştı.