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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    Alişan göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden ırkçı zihniyete ateş püskürdü

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden ırkçı zihniyete ateş püskürdü: “Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?”

    Şanlı Türkiye

    Türkiye, Esad'ın kahpe saldırısından sonra göçmenlere 'açık kapı politikası' uyguladı.

    Ancak Yunanistan ve Bulgaristan göçmenleri almamak için ellerinden ne geliyorsa yaptı. Şarkıcı Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen ülkelere isyan bayrağı açtı:

    "Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Ama siz bir avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacaktınız. Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

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