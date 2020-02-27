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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    Ünlü oyuncu alışverişte görüldü

    Ünlü oyuncu , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti

    Keyifler yerinde
    Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti

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