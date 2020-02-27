Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti
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