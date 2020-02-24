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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    ve 'den müzik ziyafeti

    Popçu , önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise pop müziğin güçlü sesi eşlik etti. İkili, söyledikleri şarkılarla müzik ziyafeti çek.

    Süper ikili
    Popçu , önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise pop müziğin güçlü sesi eşlik etti. İkili, söyledikleri şarkılarla müzik ziyafeti çek

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