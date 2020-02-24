Popçu Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise pop müziğin güçlü sesi İzel eşlik etti. İkili, söyledikleri şarkılarla müzik ziyafeti çek.
Popçu Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise pop müziğin güçlü sesi İzel eşlik etti. İkili, söyledikleri şarkılarla müzik ziyafeti çek
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