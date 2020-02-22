Sinan Akçıl'ın son albümü 'Piyanist' dün görücüye çıktı. Başarılı müzisyenin albümündeki en özel şarkılardan biri de 'Güzel Karım'dı.

Sinan Akçıl'ın boşandıktan sonra yeniden barıştığı Burcu Kıratlı'ya ithaf ettiği parçanın sözleri şöyle: "Senin yerin benim yanım güzel karım. Bana öyle söyleme bir gidemezsin, senin yerin benim yanım."