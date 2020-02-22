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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    ’ya yazdığı ‘Güzel Karım’ şarkısıyla romantik yanını konuşturdu

    'ın son albümü 'Piyanist' dün görücüye çıktı. Sinan Akçıl, boşandıktan sonra yeniden barıştığı ’ya yazdığı ‘Güzel Karım’ şarkısıyla romantik yanını konuşturdu

    Eşsiz şarkı

    Sinan Akçıl'ın son albümü 'Piyanist' dün görücüye çıktı. Başarılı müzisyenin albümündeki en özel şarkılardan biri de 'Güzel Karım'dı.

    'ın boşandıktan sonra yeniden barıştığı Burcu Kıratlı'ya ithaf ettiği parçanın sözleri şöyle: "Senin yerin benim yanım güzel karım. Bana öyle söyleme bir gidemezsin, senin yerin benim yanım."

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