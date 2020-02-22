Önceki gün Akmerkez'de gazetecilerle sohbet eden Çağla Şıkel, Ertuğrul Özkök'ün kendisi hakkında yazısı için şöyle dedi: "Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider."
Aydın HAMZA
Önceki gün Akmerkez'de gazetecilerle sohbet eden Çağla Şıkel, Ertuğrul Özkök'ün kendisi hakkında yazısı için şöyle dedi: "Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider."
Aydın HAMZA
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