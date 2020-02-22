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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    Çağla Şıkel'den 'e: Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider

    Önceki gün Akmerkez'de gazetecilerle sohbet eden Çağla Şıkel, 'ün kendisi hakkında yazısı için şöyle dedi: "Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider."

    Özür bekliyor

    Önceki gün Akmerkez'de gazetecilerle sohbet eden Çağla Şıkel, 'ün kendisi hakkında yazısı için şöyle dedi: "Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider."

    Aydın HAMZA

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