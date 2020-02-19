Türkiye'ye tatile gelen Arap turistler, saçlarını hayranı oldukları ünlüler gibi kestirmeye başladı.
Ünlülerin kuaförü Adem Terzi; "Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Kural ve Engin Akyürek gibi isimlere benzemek istiyorlar" dedi.
Türkiye'ye tatile gelen Arap turistler, saçlarını hayranı oldukları ünlüler gibi kestirmeye başladı.
Ünlülerin kuaförü Adem Terzi; "Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Kural ve Engin Akyürek gibi isimlere benzemek istiyorlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.