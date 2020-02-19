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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Yeni moda Türk tıraşı! saçlarını Türk ünlüler gibi kestirmeye başladı

    'ye tatile gelen , saçlarını hayranı oldukları ünlüler gibi kestirmeye başladı. Ünlülerin kuaförü ; ", ve gibi isimlere benzemek istiyorlar" dedi.

    Yeni moda Türk tıraşı!

    Türkiye'ye tatile gelen Arap turistler, saçlarını hayranı oldukları ünlüler gibi kestirmeye başladı.

    Ünlülerin kuaförü Adem Terzi; "Kıvanç Tatlıtuğ, ve gibi isimlere benzemek istiyorlar" dedi.

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