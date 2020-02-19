Pop müziğin son dönemdeki yıldızlarından Nihan Akın, yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı. Stilini Halil Güzel'e emanet eden Akın, hayranlarını büyüledi.
Akın, Zeki Güner'le düet yaptığı 'Seviyo Mu, Sevmiyo Mu?' şarkısıyla gündemde.
Pop müziğin son dönemdeki yıldızlarından Nihan Akın, yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı. Stilini Halil Güzel'e emanet eden Akın, hayranlarını büyüledi.
Akın, Zeki Güner'le düet yaptığı 'Seviyo Mu, Sevmiyo Mu?' şarkısıyla gündemde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.