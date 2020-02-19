Pop müziğin son dönemdeki yıldızlarından Nihan Akın, yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı. Stilini Halil Güzel'e emanet eden Akın, hayranlarını büyüledi.

Akın, Zeki Güner'le düet yaptığı 'Seviyo Mu, Sevmiyo Mu?' şarkısıyla gündemde.