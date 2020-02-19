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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    yeni pozlarıyla beğeni topladı

    Pop müziğin son dönemdeki yıldızlarından , yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı. Stilini Halil Güzel'e emanet eden Akın, hayranlarını büyüledi.

    2020 model Nihan

    Pop müziğin son dönemdeki yıldızlarından Nihan Akın, yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı. Stilini Halil Güzel'e emanet eden Akın, hayranlarını büyüledi.

    Akın, Zeki Güner'le düet yaptığı 'Seviyo Mu, Sevmiyo Mu?' şarkısıyla gündemde.

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