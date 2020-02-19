Boşandıktan sonra kendisi gibi müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Işın Karaca, önceki gün sevgilisiyle bu kareyi paylaştı. Karaca, keyfiyle dikkat çekti. Boşandıktan sonra kendisi gibi müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Işın Karaca, önceki gün sevgilisiyle bu kareyi paylaştı. Karaca, keyfiyle dikkat çekti.
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