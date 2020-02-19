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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    ile aşk yaşayan 'nın keyfi yerinde

    Boşandıktan sonra kendisi gibi müzisyen ile aşk yaşamaya başlayan , önceki gün sevgilisiyle bu kareyi paylaştı. Karaca, keyfiyle dikkat çekti.

    Işın ışın parlıyor
    Boşandıktan sonra kendisi gibi müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Işın Karaca, önceki gün sevgilisiyle bu kareyi paylaştı. Karaca, keyfiyle dikkat çekti.

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