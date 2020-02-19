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    • 20.02.2020 09:11
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    'in ölüm sebebi nedir? fenomeni

    fenomeni 'i kim öldürdü? Soruları bugün sosyal medyada gündem oldu. Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp 'ya davet eden iki kişi tarafından darp edilmişti. Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir bugün hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Peki, Ares Özdemir ve nereli? İşte Ares Özdemir'in ölüm sebebi... Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır.

    Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'i kim öldürdü?

    TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla tanınan Ares Özdemir, 4 Şubat tarihinde kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından darp edilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün gelen habere göre 12 gündür yaşam savaşı veren Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre ise Ares Özdemir hayataını kaybetti. Peki, sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'i kim öldürdü? Ares Özdemir'in ölüm sebebi nedir?

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