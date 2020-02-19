TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla tanınan Ares Özdemir, 4 Şubat tarihinde kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından darp edilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün gelen habere göre 12 gündür yaşam savaşı veren Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre ise Ares Özdemir hayataını kaybetti. Peki, sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'i kim öldürdü? Ares Özdemir'in ölüm sebebi nedir?

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