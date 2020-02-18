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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    ’ lakaplı üç aylık bebeği ile Londra'da podyuma çıktı

    ’ lakaplı , ’nda üç aylık bebeği ile birlikte podyuma çıktı. Defileyi izlemeye giden modaseverler ise anne-kızı dakikalarca ayakta alkışladı...

    Cindy bebek

    Ünlü modacı Yakup Biçer, markasının "Pehlivan" isimli koleksiyonunu, Londra Moda Haftası'nda Victoria House Hall'de tanıttı. Doğumundan 1 hafta önce Biçer'in tasarımlarını taşıyan süper model Tülin Şahin, ise bu kez 3 aylık bebeği Siena ile podyuma çıktı.

    Defileyi izleyen modaseverler ise ana kızı dakikalarca alkışladı. O anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, duygularını şu sözlerle anlattı: "Dünyanın en genç süpermodeli bugün podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıyım anlatamam! Çok özel bir an oldu..."

    BU BAKIŞA ERİDİM
    Küçük , annesinin podyum hazırlıklarını merakla izledi. Bu kareyi 'da paylaşan Şahin, "Eridim" dedi.


    Bebeğini üç ay önce dünyaya getiren , her zamanki gibi çok fitti.

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