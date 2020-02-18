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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    'a D&R'da yoğun ilgi

    "2020 Model" isimli albümünü yayınlayan , D&R İstinyePark'ta sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverler, Mungan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

    Mungan’a büyük ilgi
    "2020 Model" isimli albümünü yayınlayan Murathan Mungan, D&R İstinyePark'ta sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverler, Mungan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

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