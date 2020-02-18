'2020 Model' isimli albümünü yayınlayan Murathan Mungan, D&R İstinyePark'ta sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverler, Mungan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. '2020 Model' isimli albümünü yayınlayan Murathan Mungan, D&R İstinyePark'ta sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverler, Mungan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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