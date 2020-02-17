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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    Ünlü rapçi Amerikalı meslektaşı ile de bir araya geldi

    İzmirli ünlü rapçi , Amerika'nın Chicago kentinde düzenlenen NBA All Star 2020 etkinliklerini izledi. Basketbol tutkusuyla tanınan Fero, burada Amerikalı meslektaşı ile de bir araya geldi.

    All stars!
    İzmirli ünlü rapçi Ben Fero, Amerika'nın Chicago kentinde düzenlenen NBA All Star 2020 etkinliklerini izledi. Basketbol tutkusuyla tanınan Fero, burada Amerikalı meslektaşı Lil Baby ile de bir araya geldi. Fero, Lil ile çektirdiği bu hatıra fotoğrafını da Instagram hesabına yükledi...

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