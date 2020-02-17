İzmirli ünlü rapçi Ben Fero, Amerika'nın Chicago kentinde düzenlenen NBA All Star 2020 etkinliklerini izledi. Basketbol tutkusuyla tanınan Fero, burada Amerikalı meslektaşı Lil Baby ile de bir araya geldi. Fero, Lil ile çektirdiği bu hatıra fotoğrafını da Instagram hesabına yükledi...
- Magazin
- 17.02.2020 Gazete
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