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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    Ünlü oyuncular ve Ogun Kaptanoğlu'ndan Uludağ'da eğlenceli anlar

    Ünlü oyuncular ve Ogun Kaptanoğlu Uludağ'da gerçekleştirilen Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Festivalin kapanış gününde birlikte kar kızağı yapan ikili, eğlenceli anlar yaşadı.

    Düşe kalka yarıştılar

    Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Ogun Kaptanoğlu Uludağ'da gerçekleştirilen Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Festivalin kapanış gününde birlikte kar kızağı yapan ikili, eğlenceli anlar yaşadı.

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