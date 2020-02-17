Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Ogun Kaptanoğlu Uludağ'da gerçekleştirilen Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Festivalin kapanış gününde birlikte kar kızağı yapan ikili, eğlenceli anlar yaşadı.
Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Ogun Kaptanoğlu Uludağ'da gerçekleştirilen Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Festivalin kapanış gününde birlikte kar kızağı yapan ikili, eğlenceli anlar yaşadı.
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