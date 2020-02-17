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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    sahnede oğlu çapkınlıkta!

    , Sevgililer Günü’nde Kıbrıs’ta konser verdi. Sanatçının oğlu ise aşkıyla gecelerdeydi. Flaşlar patlayınca Emir, sevgilisinin elini bıraktı. Esmer güzel ise "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizledi.

    Emir çapkınlıkta Sibel sahnede

    Ünlü sanatçı , Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı.

    Sibel Can'ın 'ten olan oğlu , önceki gece sevgilisiyle Maslak Klein Phoenix isimli mekanda eğlendi. Flaşlar patlayınca Emir, sevgilisinin elini bıraktı. Esmer güzel ise "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizledi.

    Doğan SAVAŞ

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