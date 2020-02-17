Ünlü sanatçı Sibel Can, Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı.

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir, önceki gece sevgilisiyle Maslak Klein Phoenix isimli mekanda eğlendi. Flaşlar patlayınca Emir, sevgilisinin elini bıraktı. Esmer güzel ise "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek yüzünü gizledi.

Doğan SAVAŞ