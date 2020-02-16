Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Yasin Obuz kimdir? Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşındadır. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı

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