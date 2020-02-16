Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Meryem Kasap. Peki, Meryem Kasap kimdir? Meryem Kasap kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap kendisini şu şekilde ifade ediyor;

Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı an da yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor da iz birakanlardan olacağım.

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Günaydın,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör