Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Fatma Günaydın kimdir? Peki, Survivor Fatma Günaydın kimdir? Survivor Fatma Günaydın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı.

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