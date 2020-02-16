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    • Magazin
    • 17.02.2020 18:15
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    • 17.02.2020 18:15

    , nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Fatma Günaydın kimdir?

    kimdir? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 Survivor yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor Fatma Günaydın , nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler... Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

    Survivor Fatma Günaydın kimdir?

    Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Fatma Günaydın kimdir? Peki, Survivor Fatma Günaydın kimdir? Survivor Fatma Günaydın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı.

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